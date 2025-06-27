Россия взяла под контроль крупное месторождение лития на Украине

ВС России взяли под контроль стратегически важное месторождение лития в поселке Шевченко, расположенном на территории ДНР. Об этом стало известно французской газете Le Figaro. Эксперты отметили, что это месторождение считается одним из наиболее перспективных на территории Украины.

Уточняется, что месторождение в Шевченко содержит богатые запасы высокоминерализованного сподумена — важного сырья для производства лития. Особенность этого минерала заключается в том, что его добыча происходит намного проще в сравнении с добычей редкого минерала петалита.

26 июня Министерство обороны РФ подтвердило взятие Шевченко в ДНР. По информации оборонного ведомства, контроль над населенным пунктом осуществляют бойцы группировки «Восток».

Литий представляет собой важный химический элемент, который широко используется в различных сферах благодаря его уникальным свойствам. Самая известная и распространенная сфера — производство литий-ионных аккумуляторов для мобильных телефонов, ноутбуков, а также для электромобилей. Кроме того, литий используют для производства специального стекла и керамики.

Ранее глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Олег Казанов заявил, что два российских региона могут обеспечить редкоземами весь мир.