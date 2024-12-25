Россия заявила досудебные претензии странам Прибалтики за дискриминацию русских

Россия официально направила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии, обвиняя эти государства в дискриминации русскоязычных граждан. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она отметила, что эти претензии основаны на положениях Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года и связаны с грубым нарушением прав русских, проживающих в этих государствах.

«Мы задействуем все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников», — подчеркнула Захарова.

В сентябре представитель российской дипмиссии в Женеве Гузаль Хусанова заявила, что ситуация с правами русскоязычного человека в западных странах вызывает серьезные опасения. По ее словам, в Прибалтийских странах наблюдается рост русофобии. Там также продолжается насильственное выдворение русскоговорящих жителей.

С 1 сентября 2024 года в школах Литвы и Латвии введен запрет на изучение русского языка в качестве второго иностранного. В Эстонии детские сады и начальные классы перешли на обучение исключительно на эстонском языке.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что русофобия в странах Балтии проявлялась задолго до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. По его мнению, текущая ситуация на Украине используется для решения внутриполитических задач в данных государствах.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) раскритиковал запрет на ношение георгиевской ленты, который действует на Украине.