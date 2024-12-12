ЕСПЧ осудил Украину за скандальный запрет на георгиевские ленточки

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) раскритиковал запрет на ношение георгиевской ленты, который действует на Украине.

Один из традиционных символов памяти о ВОВ запретили носить на Украине в 2017 году. Граждане страны могут попасть под штраф, если разместят ленту на машине или одежде.

Недавно в ЕСПЧ согласились, что ограничение является нарушением свободы самовыражения человека, однако не стали рассматривать жалобу украинца Юрия Борзых. 12 декабря в суде решили, что иск неправомерный.

«Данный запрет на Украине ограничил свободу выражения мнений, но он находится в пределах усмотрения государства», — отметили в ЕСПЧ.

Напомним, иск Борзых подал в ЕСПЧ еще семь лет назад. Он попытался отменить запрет на ношение георгиевской ленты в общественных местах на территории Украины. Мужчина настаивал, что ограничение нарушает частную и семейную жизнь, свободу выражения мнений, запрет на дискриминацию. В иске он привел конкретные статьи европейской Конвенции о правах человека.

Ранее бывший судья ЕСПЧ не исключил, что Украина понесет ответственность за пытки россиянина Резникова.