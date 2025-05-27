В связи с действиями ряда европейских стран, препятствующими мирному урегулированию украинского конфликта, Россия инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил Дмитрий Полянский, первый заместитель российского представителя при Всемирной организации, в своем телеграм-канале.

Он отметил, что европейские страны, поддерживающие киевский режим, запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине, запланированное на 22:00 мск 29 мая.

В ответ на это Россия подала запрос на проведение отдельного заседания, обосновывая это угрозой международной безопасности, исходящей от действий европейских государств, стремящихся сорвать усилия по мирному разрешению украинского кризиса.

По информации Полянского, ожидается, что заседание по инициативе России состоится 30 мая в 17:00 мск.

Этому предшествовало заявление канцлера Фридриха Мерца о том, что Германия, вслед за рядом других стран, сняла ограничения на дальность действия вооружений, поставляемых Украине.

Он подчеркнул, что теперь украинские вооруженные силы имеют возможность наносить удары по территории России, и необходимо обеспечить их соответствующим оружием.

Ранее сообщалось, что Литва подала иск в международный суд ОНН против Белоруссии.