Россиян с небиометрическими загранпаспортами перестали пускать в Румынию

Генеральное консульство РФ в румынской Констанце официально предупредило граждан о новых ограничениях при въезде в страну. В сообщении дипмиссии, распространенном через Telegram-канал, указывается, что с начала 2026 года участились случаи отказов во въезде для россиян с паспортами старого образца.

В консульстве напомнили, что для пересечения границы Румынии теперь необходим исключительно биометрический заграничный паспорт, срок действия которого составляет десять лет. Дипломаты призвали соотечественников обязательно учитывать это изменение при планировании путешествий.

Румыния стала очередным европейским государством, последовательно ужесточающим правила для обладателей российских паспортов с пятилетним сроком действия. Ранее аналогичные ограничения были введены Францией, странами Балтии, Германией, Чехией, Скандинавскими государствами и рядом других членов ЕС. Тенденция, начавшаяся с 2025 года, существенно сужает список доступных для россиян направлений с документами старого образца.