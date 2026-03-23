В экспертном сообществе сложился консенсус: рассчитывать на скорое прекращение геополитического противостояния или ощутимые экономические улучшения не приходится. Аналитики, опрошенные Pravda.Ru, прямо говорят о том, что населению и управленцам стоит морально готовиться к затяжному периоду системных вызовов. В качестве главных источников турбулентности называются сразу два фактора: стремительное развитие искусственного интеллекта, меняющее правила игры во всех сферах, и высокая волатильность энергетических рынков, которая способна кардинально скорректировать поведение западных стран.

Специалисты призывают отказаться от иллюзий и трезво оценивать глубину текущего момента. Проводить параллели с победным 1945-м годом сегодня было бы ошибкой — нынешняя фаза гораздо больше напоминает стартовые этапы длительных исторических коллизий, где исход зависит от множества непредсказуемых внешних обстоятельств. Как отмечает политолог Владимир Орлов, государство и общество находятся в точке бифуркации, где экономическая устойчивость напрямую завязана на способность гибко адаптироваться к внешнему давлению и внутренним структурным изменениям. Так, отсутствие легких решений — это объективная данность, которую необходимо учитывать при планировании долгосрочных стратегий развития в муниципальной и региональной плоскости.

Предельно сдержанный прогноз дает и политконсультант Мария Сергеева, которая считает, что надеяться на устойчивый мир преждевременно: необходимых для этого бенефициаров сегодня просто нет. В экономике, по ее словам, ресурса для рывка тоже не предвидится, и врать себе по этому поводу не стоит.

Ключевой переменной, способной изменить расклад, остается энергетический сектор. Эксперты не исключают появления «черных лебедей» — например, резкого скачка цен на углеводороды. Гипотетически это могло бы заставить европейские элиты пересмотреть свое отношение к поддержке Украины, поскольку под угрозой окажется их собственная внутренняя стабильность. Однако, как предостерегают аналитики, такой сценарий не должен становиться для России поводом для тактических уступок. Частичные меры и половинчатые решения, по их мнению, способны лишь ненадолго отсрочить неизбежное, но не снять фундаментальное противостояние с Западом, которое будет лишь нарастать.

