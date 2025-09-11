Польша и Латвия ввели бессрочное закрытие участков границы с Белоруссией и Россией, объясняя это инцидентом с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство. Данные меры, как сообщается, сопровождаются переброской военной техники к приграничным зонам. Примечательно, что эти события совпали по времени с подготовкой к совместным российско-белорусским учениям «Запад-2025», запланированным на середину сентября. По мнению Сергея Гончарова — президента Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», подобные действия носят демонстративный характер и не представляют реальной угрозы для России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отмечает, что Запад регулярно ищет поводы для провокаций, и нынешняя ситуация — лишь часть этой политики, направленной на создание информационного шума и демонстрацию ложной значимости отдельных стран.

Эксперт убежден, что Россия не должна отвлекаться на подобные действия, поскольку ее безопасность обеспечена мощным ядерным щитом и боеспособной армией. Основное внимание, по его словам, должно быть сосредоточено на успешном завершении специальной военной операции на Украине, где решаются стратегически важные задачи.

По его словам, закрытие границ и информационный шум вокруг беспилотников останутся без последствий и вскоре будут забыты, уступив место новым искусственным поводам для обвинений. Россия продолжит действовать в соответствии со своими национальными интересами, не поддаваясь на провокации.

