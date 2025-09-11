Отчаянная мольба Сикорского: почему глава МИД Польши умоляет граждан забыть дорогу в Россию

Глава польского МИДа Радослав Сикорский в эмоциональном обращении призвал соотечественников отказаться от любых поездок в Россию и Белоруссию, заявив о высоких рисках оказаться в заложниках. Об этом сообщает RFM24.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал резкое заявление, настоятельно рекомендовав гражданам страны избегать поездок в Россию и Белоруссию. В своем обращении он подчеркнул, что любые путешествия в эти государства сопряжены с экстремальным риском, а Варшава не сможет обеспечить защиту или организовать обмен в случае задержания.

Поводом для столь жесткой позиции стало недавнее задержание в Белоруссии. По данным местных государственных СМИ, Комитет госбезопасности задержал гражданина Польши по подозрению в шпионаже. У него изъяли документы, содержащие секретную информацию о военных учениях. Против задержанного возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

