Россияне начали заключать контракты с Минобороны после теракта в «Крокусе»

В Министерстве обороны РФ сообщили, что россияне начали заключать контракты на прохождение службы в армии после теракта в «Крокус Сити Холле».

Отмечается, что такой вывод сделан на основе проведенных за последнюю неделю собеседований в пунктах отборах. В ведомстве подчеркнули, что большинство кандидатов аргументировали свою позицию намерением отомстить за погибших в трагедии.

Теракт в Красногорске произошел вечером 22 марта. В этот день неизвестные с автоматами ворвались в здание «Крокуса» и устроили стрельбу. Кадры, на которых видно, как террористы безжалостно стреляют по людям, распространились в соцсетях.

Преступники также ворвались в помещение концертного зала, где было запланировано выступление рок-группы «Пикник», и устроили стрельбу там. Они также разлили горючую жидкость, в результате чего произошел пожар.

По последним данным, количество погибших в теракте возросло до 144 человек. Пострадавшие продолжают проходить лечение в больницах, а также находится под наблюдением врачей.

Президент России Владимир Путин, комментируя эту трагедию, заявил, что все виновные в организации теракта будут наказаны. Он отметил, что те, кто устроил этот теракт, надеются расколоть Россию, однако, подчеркнул президент, сделать им этого не удастся.

Ранее мы сообщали, что Следственный комитет РФ проверит певицу Манижу Сангин по статье об оправдании терроризма.