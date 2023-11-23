Россияне несут цветы к сожженному танку Т-72 в Хельсинки

Россияне, живущие в Хельсинки, регулярно проявляют уважение к прошлым событиям, несут цветы и георгиевские ленточки к сожженному российскому танку Т-72. Об этом агентству STT сообщил председатель организации Your Finnish Friends ry Каспер Канносто. Именно она инициировала демонстрацию военной техники.

По его словам, этот жест становится символом воспоминания о прошлых событиях и поддержки соотечественников, проживающих в другой стране.

«Дуло танка очищают от роз много раз в день. За одну уборку приходится убирать около 10-20 роз, в зависимости от того, как часто волонтер успевает убирать», – сказал Канносто.

Он добавил, что русские граждане всегда приносят ленточки и цветы к танку, когда рядом никого нет. По словам Канносто, во вторник, 21 ноября, четверо россиян спели у танка гимн России, однако после того, как им сказали прекратить это, ушли.

18 ноября проукраинские общественные организации и властей Хельсинки 18 ноября провели демонстрацию, в ходе которой они представили сгоревший российский танк Т-72, доставленный из Эстонии. Отмечалось, что данный танк будет находиться на площади у парламента до 7 декабря.

В ответ на эту акцию, посольство России выразило свой протест в Министерстве иностранных дел Финляндии, охарактеризовав ее как провокационное действие, способное разжечь ненависть. В дипмиссии подчеркнули, что бездействие местных властей и покровительство подобным мероприятиям могут привести к дальнейшей деградации отношений между двумя странами.

За последние годы страны в странах Прибалтики отмечается ужесточение русофобской политики. МИД РФ неоднократно предупреждал граждан о том, что в таких странах как Эстония, Литва, Латвия и Финляндия, часто преследуют россиян по политическим мотивам.

Ранее стало известно, что Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Рая-Йоосеппи» в Инари.