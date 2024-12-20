«СТРАНА.ua» сообщила о сильных взрывах в Кривом Роге
Фото: [flickr.com]
В городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, произошли серия мощных взрывов сразу после полуночи 20 декабря. Об этом сообщает местное издание «СТРАНА.ua».
Детали не раскрываются. Однако известно, что в регионе объявлен режим повышенной готовности в связи с возможной воздушной угрозой.
Есть ли пострадавшие в ходе инцидента и повреждения инфраструктуры, также неизвестно.
Стоит отметить, что громко в Днепропетровской области по вечерам уже второй день подряд. Ранее сообщалось, что в Кривом Роге и Харькове прогремела серия взрывов, ревет воздушная тревога