В Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Новоалексеевка в ДНР. Отмечается, что врага вытесняли бойцы подразделения группировки войск «Центр».

Также в оборонном ведомстве отметили, что военные этой же группировки за сутки отразили 11 контратак со стороны ВСУ, в результате чего вражеские войска потеряли более 500 своих солдат.

По данным Минобороны РФ, российские военные нанесли удары в районах населенных пунктов Дзержинск, Украинка, Вознесенка, где располагалась живая сила и техника 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады территориальной обороны.

В то же время ВС России нанесли поражение ВСУ в Харьковской области. Успешными действиями отметились бойцы подразделения «Запад». Потери противника, как отметили в ведомстве, на этом направлении составили до 450 военнослужащих.

Успехами отметилась и группировка «Восток» ВС РФ, которая заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения спецоперации, а также уничтожила до 135 украинских военнослужащих.

Также Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности подразделения ВС РФ «Юг». Бойцам этой группировки удалось отразить две контратаки врага, в результате чего он понес потери в виде больше 690 солдат.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль Сотницкий Казачок в Харьковской области.