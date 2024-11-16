В районе северного приграничья Харьковской области продолжается активное наступление российских войск. Как передают украинские мониторинговые интернет-ресурсы, ВС РФ полностью освободили населенный пункт Сотницкий Казачок на границе Харьковской и Белгородской областей.

Также российские штурмовые группы продолжают теснить врага в районе Волчанска и Стрелечьей.

«Оборона ВСУ прорывается на ряде участков, по тыловым объектам противника продолжают наноситься регулярные удары», — пишет портал «Военное обозрение».

Жарко и в Купянске, куда несколько дней назад зашли российские военные. Переброска дополнительных подразделений ВСУ не дала ожидаемых Киевом результатов. Попытка боевиков выдавить россиян с плацдарма на окраинах города провалилась.

«Подкрепления, перебрасываемые командованием ВСУ в Купянск, уничтожаются плотным огнем российской артиллерии. Противник несет значительные потери, при этом не достигая результата», — информируют военкоры с мест.

Ранее сообщалось, что всего же с начала августа, когда начались боевые действия в курском приграничье, Киев потерял более 32930 своих боевиков, включая иностранных наёмников.