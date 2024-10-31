В ночь на 31 октября российская авиация нанесла массированный ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, который соединяет Одессу и Белгород-Днестровский. О провождениях сообщили украинские ВВС.

Длина моста составляет 350 м. Сооружение служит не только служит важной транспортной артерией, но и обеспечивает автомобильное и железнодорожное сообщение с Молдавией и Румынией.

В ходе атаки были использованы две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, выпущенные из Крыма, а также восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов, находившихся над Черным морем. Отмечается, что украинским силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить лишь две из управляемых ракет.

Удары ВС РФ нацелены на энергетические объекты, оборонную промышленность, а также системы военного управления и связи. Каждый день по всей Украине объявляются воздушные тревоги.

Несмотря на обвинения в адрес российских военнослужащих, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивает, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Ясная Поляна в Донбассе.