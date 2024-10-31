ВС России освободили Ясную Поляну в Донбассе

По информации оборонного ведомства, в освобождении территории участвовало подразделение группировки войск «Восток».

За день до этого, 30 октября, сообщалось об освобождении поселка Кругляковка, расположенного в Харьковской области. Отмечалось, что российские военнослужащие водрузили там триколор.

29 октября Минобороны сообщило об освобождении бойцами группировка войск «Центр» ВС РФ Селидово в ДНР. Также в этот день российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в республике — Горняк, Катериновку и Доброволье.

Российские военные продолжают продвижение на Донецком направлении. Ежедневно Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов и поселков в ДНР. Это свидетельствует об активных действия российской армии и ослаблении позиций ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 21 беспилотник ВСУ.