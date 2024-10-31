ВС России освободили Ясную Поляну в Донбассе
Российские военные освободили Ясную Поляну в ДНР
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Российские военнослужащие освободили населенный пункт Ясная Поляна в ДНР, сообщило в четверг, 31 октября, Министерство обороны РФ.
По информации оборонного ведомства, в освобождении территории участвовало подразделение группировки войск «Восток».
За день до этого, 30 октября, сообщалось об освобождении поселка Кругляковка, расположенного в Харьковской области. Отмечалось, что российские военнослужащие водрузили там триколор.
29 октября Минобороны сообщило об освобождении бойцами группировка войск «Центр» ВС РФ Селидово в ДНР. Также в этот день российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в республике — Горняк, Катериновку и Доброволье.
Российские военные продолжают продвижение на Донецком направлении. Ежедневно Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов и поселков в ДНР. Это свидетельствует об активных действия российской армии и ослаблении позиций ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 21 беспилотник ВСУ.