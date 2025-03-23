Представители российской стороны прибыли в Эр-Рияд, чтобы принять участие в консультациях экспертных групп РФ и США. Это подтвердил ТАСС глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.

Американская и российская стороны готовятся к встрече. На данный момент делегация от России прибыла в Эр-Рияд, где 23 февраля состоятся переговоры в закрытом режиме.

«Делегация прибыла в Эр-Рияд», — подтвердил ТАСС российский сенатор.

Напомним, переговоры, по данным информационного агентства, пройдет 24 марта в гостинице The Ritz-Carlton. Григорий Карасин возглавит делегацию от РФ вместе с директором ФСБ Сергеем Беседой.

Напомним, что также в Эр-Рияде США переговорили с Украиной. Беседа длилась всего час, передал 23 марта корреспондент РИА Новости. Однако на месте опровергли, что между РФ и Украиной будет диалог в саудовской столице.