Российская делегация прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС

О прибытии делегации России в США на проинформировало посольство РФ в Вашингтоне. Отмечается, что Россию на форуме стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического представит зампред правительства Алексей Оверчук.

В российской дипмиссии подчеркнули, что Москва рассчитывает на обеспечение американской стороной, как принимающей, «в рамках этого экономического форума - конструктивного и прагматичного диалога».

«Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС», — цитирует заявление дипмиссии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин пригрозил Байдену на встрече, к чему приведет конфликт между КНР и США.