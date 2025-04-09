Российская делегация прибыла в Стамбул для нового этапа переговоров с США

Александр Дарчиев, глава российской делегации, вместе с частью своей команды прилетел в Стамбул, где будет проходить новый этап переговоров с Соединенными Штатами. Об этом сообщило РИА Новости.

Второй этап переговоров будет проводиться в здании российского генерального консульства в Стамбуле. Туда уже прибыл Александр Дарчиев, посол РФ в Вашингтоне, именно он возглавляет делегацию России. Вместе с ним прилетела и часть делегации РФ. Рядом с местом проведения переговоров будут предприняты дополнительные меры безопасности со стороны местных правоохранителей.

По словам представителей России, на втором этапе общения американская и российская делегации продолжат диалог по улучшению дипломатического общения между двумя государствами.

Ранее уже сообщалось, что переговоры между РФ и Америкой пройдут в Стамбуле в четверг, 10 апреля. Американскую сторону будет представлять заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.