Российская делегация прибыла в Стамбул для нового этапа переговоров с США
Делегация РФ во главе с Дарчиевым прибыла в Стамбул на переговоры с США
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Александр Дарчиев, глава российской делегации, вместе с частью своей команды прилетел в Стамбул, где будет проходить новый этап переговоров с Соединенными Штатами. Об этом сообщило РИА Новости.
Второй этап переговоров будет проводиться в здании российского генерального консульства в Стамбуле. Туда уже прибыл Александр Дарчиев, посол РФ в Вашингтоне, именно он возглавляет делегацию России. Вместе с ним прилетела и часть делегации РФ. Рядом с местом проведения переговоров будут предприняты дополнительные меры безопасности со стороны местных правоохранителей.
По словам представителей России, на втором этапе общения американская и российская делегации продолжат диалог по улучшению дипломатического общения между двумя государствами.
Ранее уже сообщалось, что переговоры между РФ и Америкой пройдут в Стамбуле в четверг, 10 апреля. Американскую сторону будет представлять заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.