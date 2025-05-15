Российская и украинская делегации встретятся в Стамбуле через несколько часов

Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле должна состояться уже через несколько часов. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от информированного источника. Тот утверждает, что встреча между делегациями от РФ и Украины в Стамбуле состоится, поскольку ее никто не отменял.

«Ожидается начало не ранее чем через 2-3 часа», — было указано журналистам.

Ранее сообщалось, что в Анкаре начались переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским лидером Владимиром Зеленским. По утверждению турецкой стороны, Эрдоган планирует обсудить на встрече с Зеленским все вопросы, касающиеся последних изменений в украинском конфликте.