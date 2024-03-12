Российская ПВО сбила больше 100 беспилотников ВСУ и «Точку У»

Министерство обороны РФ сообщило о сбитых за сутки вражеских беспилотниках в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По данным ведомства, российская система противовоздушной обороны (ПВО) также уничтожила тактическую ракету «Точка-У» и 11 снарядов различных реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Все в своей сводке Минобороны РФ сообщило об уничтожении 146 беспилотников в таких населенных пунктах как Кременная (ЛНР), Зеленополье, Александровка, Кодема (ДНР), Мирное, Вишневое, Шевченково, Конские Раздоры, Очеретоватое (Запорожская область), Рыбальче (Херсонская область).

Уточняется, что системы ПВО сбили ракеты HIMARS, «Град», Vampire.

По информации Минобороны России, с начала специальной военной операции на Украине было уничтожено 577 украинских военных самолета, 267 вертолета и более 15 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала СВО потеряли 444 тысяч своих военнослужащих.