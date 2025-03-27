Российская ПВО сбила самолет МиГ-29 украинских ВВС и уничтожила другие цели

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили самолет МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ходе операций ВС РФ также были ликвидированы две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, произведенной в США. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 137 вражеских беспилотников самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, общие потери украинской стороны с начала специальной военной операции (СВО) составили 660 самолетов, 283 вертолета, почти 49 тыс. БПЛА, 601 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), свыше 22,5 тыс. танков и других боевых бронированных машин, более 1,5 тыс. боевых машин, свыше 23 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 33 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, в оборонном ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ поразили стратегически важные объекты военной инфраструктуры противника.

Так, под ударами оказались военный аэродром, здания оружейного предприятия украинского ВПК, цеха по производству ударных беспилотников, база снабжения украинской армии, а также склады с реактивными снарядами и боеприпасами.

Вдобавок к этому были атакованы скопления живой силы и техники вооруженных формирований Украины и иностранных наемников в 157 различных районах в зоне спецоперации.

Ранее Министерство обороны РФ обвинило ВСУ в игнорировании российско-американских соглашений о 30-дневном прекращении огня.