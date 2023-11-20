Российская система ПВО за сутки сбила пять вражеских дронов

Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять вражеских дронов. Официальную сводку оборонное ведомство опубликовало в своих соцсетях в понедельник, 20 ноября.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески Донецкой народной республики», – говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны России сообщили, что ПВО перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Системы HIMARS Украине передали США. Ранее Министерство иностранных дел России направляло странам, которые бесконтрольно поставляют Киеву оружие и боеприпасы, ноту протеста, однако никакой реакции на это не последовало.

Ранее Минобороны РФ сообщило о перехвати БПЛА в районе Электростали. Он двигался в сторону Москвы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 20 ноября об обстрелах со стороны ВСУ за прошедшие сутки. По информации главы региона, украинские военные использовали артиллерию, минометы и беспилотники.