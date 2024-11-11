В Курской области завершилась операция по эвакуации и ремонту трофейной техники, в результате которой российские десантники смогли забрать боевую машину пехоты М2 Bradley и бронеавтомобиль Kirpi. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что образцы вооружения были захвачены российскими военнослужащими без критических повреждений, что позволило провести эффективный ремонт. Кадры с вывозом Bradley и Kirpi опубликовал ТАСС.

По данным Минобороны России, эвакуация техники проходила в два этапа. Сначала военные провели инженерную разведку, а затем осуществили операция с использованием бронетанкового ремонтно-эвакуационного модуля (БРЭМ). Специалисты произвели замену элементов электропроводки и восстановление поврежденных деталей.

По данным военных источников, украинские военнослужащие на американской БМП проводили разведку боем и наткнулись на минный шлагбаум, из-за чего лишились личного состава.

6 августа подразделения ВСУ пытались перейти в наступление в Курской области, однако их продвижение было остановлено. В настоящее время операция в регионе продолжается, и цель российских сил заключается в разгроме противника и выходе на прежнюю государственную границу.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис рассказал о беспорядочном отступлении ВСУ со своих позиций.