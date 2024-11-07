Вооруженные силы Украины в хаотичном порядке покидают свои позиции в зоне СВО. Об сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

С его слов, системы радиоэлектронной борьбы россиян, вероятно, обладают такой эффективностью и актуальностью, что украинские БПЛА больше не в состоянии работать в зоне специальной военной операции. Благодаря этому ВС РФ могут оперативно продвигаться по полям и наносить удары по обороне ВСУ со всех сторон.

Ранее сообщалось о том, что в США спрогнозировали крах украинской обороны на территории Донбасса, а в Верховной Раде и вовсе заявили о капитуляции ВСУ из-за завершения американских выборов.