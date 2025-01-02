Российские десантники уничтожили три танка ВСУ в Курской области

Российские десантники уничтожили с помощью FPV-дронов три танка ВСУ в Курской области – два из них производства стран НАТО, а один был выпущен в СССР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что эти дроны управляются по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника.

Один из танков ВСУ российские бойцы обнаружили на дороге, второй – в поле, а третий – в лесопосадке.

ВС РФ получила финальные в 2024 году эшелоны танков Т-90М и Т-72Б3М.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине в конструкции танков было внедрено более ста различных изменений, направленных на повышение боеспособности и безопасности.

Усовершенствованные машины теперь оснащены сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой, а также дополнительной защитой для корма, двигателя и моторно-трансмиссионного отсека.

Ранее МО РФ официально сообщило об освобождении Новооленовки в ДНР.