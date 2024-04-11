Посольство РФ сделало заявление в пятую годовщину ареста Джулиана Ассанжа. Оно отметило, что это ярко говорит об истинных ценностях Запада. Их слова привел ТАСС .

Дипломатическое представительство заявило, что американцы и англичане отбили у правозащитников во всем мире даже малейшее желание разоблачать военные преступления Соединенных Штатов. Они напомнили, что того, кто попытался сделать такой шаг, уже пять лет держат в очень строгих условиях.

«Судьба Ассанжа остается несмываемым пятном позора на репутации британцев и их заокеанских партнеров. Наглядно демонстрирует их истинное отношение к международно признанным правам человека», - указали представители посольства.

Становится ясным, что такое понятие, как демократические ценности, становится всего лишь инструментом давления на другие страны в тот момент, когда это удобно Америке и Великобритании.

Ранее по поводу ситуации с Ассанжем высказался Сергей Лавров, российский министр иностранных дел. Он также назвал сложившуюся обстановку вокруг него «позором западной демократии».