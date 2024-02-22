Лавров назвал ситуацию с журналистом Ассанжем позором западной демократии

Лавров отметил, что Америка называет Ассанжа не журналистом, а преступником, при этом корреспондент позволял себе рассказывать правду о действиях военных, политиков и спецслужб США. Все эти поступки и решения были засекречены, нарушали законы и шли против конституции Америки. По словам Лаврова, раскрытие этой деятельности могут назвать преступлением только настоящие преступники, которые не хотят раскрытия своих злодеяний.

Также глава МИД указал, что Запад не замечает происшествия с Ассанжем, не комментировал кончину в украинской тюрьме Гонсало Лироя, но при этом устроил истерику из-за смерти Навального. Лавров подчеркнул, что никто не может вмешиваться во внутренние дела России. Он заявил, что такое «бревно» – гонение на журналистов, просто не дает Западу права говорить о политике другой страны.