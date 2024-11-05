Госдепартамент Соединенных Штатов стремится снять с себя и своих союзников вину за раскачивание ситуации в Молдавии, и для этого голословно обвиняет Россию во вмешательствах в выборы в данной стране. Так считает посольство РФ в Республике Молдова. Дипломаты заявили об этом в своем телеграм-канале.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что США и их сателлиты уже на протяжении многих лет раскачивают политическую ситуацию на молдавской территории. Теперь же они решили снять с себя всякую ответственность за эти действия.

«Американская администрация намеренно не комментирует колоссальное давление на молдавские СМИ, замалчивает свидетельства нарушений и подтасовок в ходе волеизъявления», — указали представители посольства.

Запад ввел санкции против оппозиции с целью помочь нужным ему кандидатам. Он же создал эксклюзивные условия для голосования тем молдаванам, которые проживают в Европе и США. Все это говорит о перекладывании проблем на другую сторону.

Ранее Захарова заявила, что Россия считает молдавский референдум о вступлении в ЕС фальсифицированным. По ее мнению, все итоги были подтасованы, а на самом деле молдаване настроены против вхождения в ЕС.