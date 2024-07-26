Прошедшей ночью был нанесен воздушный удар по городу Нежин, который находится в Черниговской областью. Не менее десятка наемников, служащих в ВСУ, получили ранения. Об этом сообщил Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья. Его слова привели РИА Новости .

По утверждению подпольщика, целью удара было общежитие, где квартировали артиллеристы ВСУ. Среди них были наемники из стран Латинской Америки.

«В 01.15 в городе Нежин прозвучали взрывы. Удар был нанесен по общежитию, где бандеровцы устроили пункт дислокации», - указал он.

После взрывов к зданию было направлено более десятка машин скорой помощи. По имеющимся данным, среди пострадавших имеется как минимум десять иностранных наемников.

Помимо этого, своей цели достигли воздушный удар по Краматорску, где оказался уничтожен склад ракет. Взрыв был такой силы, что его услышали даже в Славянске.

Ранее Лебедев сообщил, что бойцы ВСУ расстреливают своих сослуживцев у Работино при попытке сдаться в плен. Таким образом они пытаются любой ценой удержать свои позиции.