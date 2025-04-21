Россияне накопили в пенсионных фондах более 3,37 трлн руб.

Объем пенсионных накопления российских граждан составил более 3Ю37 трлн руб. Об этом со ссылкой на данные Социального фонда РФ сообщает РИА Новости.

На 31 декабря 2024 года общий объем средств пенсионных накоплений наших соотечественников составил 3,373 трлн руб.

3,088 трлн руб. из этой суммы было передано Соцфондом в УК и негосударственные пенсионные фонды.

Ранее россиянам напомнили, что назначение и размер пенсионных выплат зависят от уровня официальных доходов человека, с которых нужно делать отчисления в Социальный фонд России. Таким образом, граждане, которые трудоустроены не официально, рискуют остаться без страховой пенсии.

Ранее сообщалось о том, что РФ перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года.