В опубликованном заявлении на своем официальном сайте, Посольство России в Швейцарии выразило свое разочарование в связи с решением Швейцарии присоединиться к группе стран, призывающих к созданию трибунала в отношении России в связи с конфликтом на Украине.

Об этом пишет РИА Новости. Посольство утверждает, что данное решение является ярким сигналом того, что нейтралитет этой страны стал вещью прошлого.

В заявлении подчеркивается, что традиционная политика нейтралитета Швейцарии, которая служила ей десятилетиями, сегодня оказывается под вопросом. Российское посольство выражает недоумение по поводу решения Швейцарии встать на сторону стран, активно выступающих за создание трибунала в отношении России.

Заявление подчеркивает, тот факт, что Россия сохраняет стремление к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и считает, что привлечение к судебной ответственности в данной ситуации может осложнить процесс мирного разрешения. Также отмечается, что швейцарское решение не соответствует принципам нейтралитета, которые она традиционно придерживалась.