Российские самолеты Ил-76 совершили посадку на авиабазу Хмеймим в Сирии

Несколько российских военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия в Сирии. Об этом сообщило издание Free Syria News Network (FSNN), ссылаясь на свои источники.

Ранее стало известно, что Россия планирует провести переговоры с новыми сирийскими властями о будущем российских военных баз в регионе.

Это событие происходит на фоне растущих переговоров между Россией и новыми сирийскими властями о будущем российских военных баз в регионе. По информации агентства Bloomberg, Москва близка к достижению соглашения о сохранении баз в Хмеймиме и Тартусе.

Источники утверждают, что между РФ и исламистской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»* достигнуто неформальное соглашение, позволяющее российским войскам оставаться на своих позициях.

Несмотря на слухи о возможном выводе российских сил, газета The Washington Post накануне сообщила, что никаких признаков отступления ВС РФ с баз в Тартусе и Хмеймиме нет. Сообщалост, что военное присутствие России в Сирии остается на прежнем уровне.

Ранее агентство Reuters сообщило, что армия покинувшего Сирию президента Башара Асада бежала от наступающих повстанцев из-за деморализации.

*террористическая организация, запрещенная в РФ.