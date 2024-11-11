В населенном пункте Макаровка в ДНР установили флаг России. Об этом в своем мессенджере сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, российские военные, представляющие штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, отбили контроль над Макаровкой у противника. Рогов отметил, что установка российского флага в этом населенном пункте символизирует укрепление российской позиции на времевском направлении.

Макаровка расположена чуть севернее других населенных пунктов района, таких как Старомайорское и Урожайное, и представляет собой стратегически важную точку в контексте происходящих событий в регионе.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.