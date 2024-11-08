ВС РФ освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Харьковской области

Министерство обороны РФ сообщило об успехах ВС России в ДНР и Харьковской области. Оборонное ведомство подтвердило освобождение шести населенных пунктов в этих регионах.

Так, российские военнослужащие за неделю вытеснили врага из Кременной Балки, Максимовки, Вишневонр, Кураховки и Антоновки, а также из поселка Першотравневое Харьковской области.

Отмечается, что в освобождении населенных пунктов участвовали группировки подразделений «Запад», «Восток» и «Центр» ВС РФ.

Кроме того, в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Максимовка в ДНР.

Также в Минобороны сообщили, что за неделю российские военные нанесли 38 групповых ударов по целям на Украине. Также авиация РФ нанесла удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

Кроме того, за неделю в плен к российским военнослужащим сдались 47 украинских солдат.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о продвижении российских войск к Купянску.