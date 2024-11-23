Российские военкоры опровергли информацию о гибели солдат КНДР и российского генерала

Информация о гибели заместителя командующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенанта Валерия Солодчука и около 500 северокорейских солдат, появившиеся в украинских СМИ и каналах, не соответствуют действительности.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») назвал эти сообщения фейковыми, отметив, что такая информация распространена с целью поднять боевой дух украинских военнослужащих и населения страны.

Как отметили военкоры, все слухи о потерях солдат, как российских, так и северокорейских, не соответствуют действительности, и командование ВС РФ продолжает выполнять свои задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине без существенных потерь.

Ранее украинское издание Kyiv Post сообщило, что в результате ракетного удара ВСУ по российскому военному объекту рядом с Донецком 3 октября погибли более 20 военнослужащих, среди которых — шесть офицеров из Северной Кореи, приехавших на совещание со своими российскими коллегами.

Как утверждает издание, перед ударом представители Министерства обороны РФ показывали северокорейским гостям, как готовятся российские солдаты к наступательным и оборонительным операциям.

9 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР. Данное соглашение предусматривает взаимную поддержку между странами в случае вооруженного нападения на одну из них.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Северная Корея отправила в Россию одного из десяти высших должностных лиц страны.