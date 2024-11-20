WSJ: Северная Корея отправила в Россию одного из десяти высших должностных лиц страны
WSJ: КНДР отправила в РФ одного из десяти высших представителей страны
Фото: [flickr.com]
Как сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), один из десяти высших представителей Северной Кореи, генерал-полковник Ким Ен Бок, отправился в Россию вместе с 500 офицерами, по данным украинских и южнокорейских источников.
Издание отмечает, что этот военный деятель не обладает широкой известностью в своей стране и ведет достаточно закрытую жизнь, хотя в КНДР военная элита пользуется популярностью.
В базе данных южнокорейской разведки, охватывающей более 680 высших должностных лиц КНДР, информации о Ким Ен Боке почти нет — только его имя и должность.
Ким Ен Бок занимает пост заместителя начальника Генерального штаба сухопутных войск и является одной из ключевых фигур в северокорейской армии.
Он руководил специальным подразделением, насчитывающим около 200 тыс. бойцов, готовым выполнять секретные операции в случае военного конфликта на Корейском полуострове, уточняет исследователь южнокорейского Института оборонного анализа Чон Ген Чжу.
Генерал редко упоминался в СМИ своей страны, но это изменилось после визита президента России Владимира Путина в июне и заключения соглашения о военном сотрудничестве между Пхеньяном и Москвой.
Согласно WSJ, главной задачей Ким Ен Бока является сбор информации о боевых действиях, что поможет ему подготовиться к будущим развертываниям по возвращении на родину, при этом не предполагается его непосредственное участие в боях.
Ранее сообщалось, что военные КНДР в составе российской армии участвовали в нескольких боях.