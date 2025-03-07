Вооруженные силы России взяли в оперативное окружение временно оккупированную Суджу. Как сообщил телеграмм-канал Mash, чтобы закрыть «котел» бойцам надо преодолеть меньше шести километров.

По сведениям информационного канала, в полукольце оказались порядка 2000 ВСУушников, которые почти отрезаны от путей отхода и эвакуации. Эту информацию подтверждают даже украинские картографы.

Mash уточняет, что за ночь морские пехотинцы из 810-й бригады преодолели около девяти километров — от Гуево до окраин Олешни. Данный населенный пункт является самым ближайшим к трассе Юнаковка — Суджа, единственной асфальтированной дороге, которую украинские военные использовали для снабжения находящейся в курском приграничье группировки. В настоящее время у 32-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад, у 129-й и 105-й бригад ТРО + 95-й диверсионно-штурмовой бригады ВСУ нет вариантов организованными порядками покинуть Курскую область.

Кроме того, российские войска выбили неприятеля из Старой Сорочины и приступили к боям у Малой Локни. У противника начались неурядицы со снабжением боевыми комплектами и нет вариантов для вывоза раненых.

Ранее стало известно, что командиры ВСУ приказывают добивать раненых, чтобы те не имели возможности сдаться в плен.