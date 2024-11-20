Российские военнослужащие нанесли удар по украинскому оборонному заводу в Сумской области

Речь идет о государственном предприятии «Шосткинский завод «Импульс», расположенном в городе Шостка. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, удар вызвал серию сильных взрывов, которые продолжались не менее двух часов и сопровождались вторичной детонацией. Свидетели сообщали, что взрывы были слышны даже в соседнем городе Глухове, находящемся на расстоянии 33 км от завода.

Завод «Импульс» играет ключевую роль в оборонной промышленности Украины, так как является единственным производством на территории страны, выпускающим средства взрывания.

Ранее Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие подняли знамя над освобожденной Новоселидовкой в ДНР.