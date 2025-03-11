Российское Министерство обороны заявило об освобождении населенного пункта Горького в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки войск «Юг» в результате активных действий.

По данным ведомства, в ходе отражения атак со стороны Киева были уничтожены 343 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе шесть ударных дронов вблизи Курской АЭС.

В зоне ответственности группировки «Восток» украинские вооруженные силы потеряли за сутки свыше 155 военнослужащих, а также танк Leopard.

Российские средства ПВО сбили две авиабомбы JDAM, два реактивных снаряда HIMARS и один снаряд РСЗО Vampire. Российские войска поразили формирования ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Группировка «Днепр» нанесла противнику потери в размере до 50 военнослужащих, а также уничтожила склад боеприпасов.

Подразделения группировки «Центр» продолжили наступление вглубь обороны противника, нанеся ВСУ потери в размере до 460 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Север» потери ВСУ составили до 55 военнослужащих за сутки.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые применили дроны UJ-31 «Злива» для удара по Московской области.