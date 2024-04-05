Российские военные нашли скандально известную бронемашину «Азовец»

Российские военнослужащие обнаружили под землей скандально известную пропавшую машину националистического полка «Азов»*. Об этом РИА Новости сообщил представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным «Карат».

Он отметил, что бронемашину выкопали. Обнаружить находку удалось по наводкам местных жителей.

«Попытались что-то создать, а может, даже и не пытались, специально выбили деньги на это. Сделали один экземпляр, совершенно никчемный… Так получилось, что отдали указание – концы в воду», — так прокомментировал военный увиденную технику.

Бронемашина «Азовец», по информации украинских СМИ, была разработана в 2015-м году. Отмечалось, что одна такая машина стоит пять миллионов долларов. Собрана техника была на территории тренировочной базы «Азова»* силами киевского завода АТЕК. Машина имеет гусеничную платформу. Она предназначена для ведения боя в городской застройке.

Производство этой машины ознаменовалось коррупционным скандалом. В 2016-м году выяснилось, что на бронемашину вместо качественных приборов наблюдения были установлены обычные камеры от домофонов. После этого военная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело.

Единственный экземпляр «Азова» был похищен у разработчиков в Киеве. СМИ писали, что машину угнали боевики националистического полка и спрятали на своей базе.

12-я бригада специального назначения «Азов»* представляет собой тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Во время боев в Мариуполе в 2022 году формирование именовалось как «отдельный отряд специального назначения «Азов» в составе войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

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*Запрещенная в России террористическая организация