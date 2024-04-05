Российская армия получила новую партию «убийц» Bradley

Новые БМП-3 изготовлены на «Курганмашзаводе», входящем в холдинг.

Замдиректора завода Роман Хромов рассказал РИА Новости, что изучение трофейной американской боевой машины пехоты Bradley показало, что зарубежный образец по всем параметрам уступает российской БМП-3. Он отметил наличие у БМП-3 мощного орудия, которое способно поражать Bradley и другие иностранные машины с одного выстрела.

100-миллиметровое орудие БМП-3 — пусковая установка с автоматизированной системой управления огнем.

Ранее российские специалисты оценили затрофеенную немецкую БМП «Мардер». Главным недостатком машины они назвали низкую проходимость.