Это 64% от площади территорий, изначально занятой Вооруженными силами Украины, заявил в интервью «Красной звезде» начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Сейчас инициатива находится на стороне ВС РФ. Российские войска наступают на всех направлениях. ВСУ вынуждены отступать и оставлять занятые позиции.

Самые боеспособные украинские формирования понесли большие потери.

Чуть больше чем за полгода украинская армия потеряла свыше 62 тыс. человек личного состава элитных частей и около 5,6 тыс. единиц вооружения и военной техники, отметил Рудской.

Ранее сообщалось о том, что российские военные взяли под контроль Свердликово под Курском.