Российские военные освободили 64% территории Курской области
Свыше 800 кв. км территории освободили ВС РФ в Курской области
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Российские военные освободили в Курской области свыше 800 кв. км территории.
Это 64% от площади территорий, изначально занятой Вооруженными силами Украины, заявил в интервью «Красной звезде» начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Сейчас инициатива находится на стороне ВС РФ. Российские войска наступают на всех направлениях. ВСУ вынуждены отступать и оставлять занятые позиции.
Самые боеспособные украинские формирования понесли большие потери.
Чуть больше чем за полгода украинская армия потеряла свыше 62 тыс. человек личного состава элитных частей и около 5,6 тыс. единиц вооружения и военной техники, отметил Рудской.
Ранее сообщалось о том, что российские военные взяли под контроль Свердликово под Курском.