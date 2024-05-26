Над Орловской областью уничтожили три беспилотника

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью в небе над регионом сбили три вражеских беспилотника. Об этом он написал в мессенджере.

Он сообщил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия, рассказал глава региона, работают оперативные службы.

Министерство обороны РФ, а также главы регионов, регулярно сообщают о сбитых системой противовоздушной обороны (ПВО) объектах.

Ранее мы сообщали, что в Курской области сбили БПЛА. Также система ПВО сработал в Белгородской области, где была сбита противокорабельную ракету ВСУ «Нептун».

Украинская армия регулярно предпринимает попытки атаковать объекты, расположенные на территории РФ. ВСУ используют беспилотники и ракеты, которые им передают западные страны.

В таких регионах как Белгородская, Курская и Брянская области установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же — действует в Крыму.

Ранее мы сообщали, что над Крымом уничтожили ракеты ATACMS.