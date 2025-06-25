Силы ПВО уничтожили за ночь 18 украинских беспилотников над регионами РФ

В ночь с 24 на 25 июня российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

За указанный период с 22:45 до 05:40 мск украинские дроны попытались провести атаки в различных регионах Южной и Западной России.

Так, силы ПВО ликвидировали семь дронов над Ростовской областью, четыре БПЛА над территорией Крыма, а также по два беспилотника — над Краснодарским краем, Курской областью и над акваторией Черного моря. Еще один украинский БПЛА был сбит над Брянской областью.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российскую территорию. Местные власти и оперативные службы держат ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что в Татарстане временно закрыли два аэропорта на фоне режима угрозы БПЛА.