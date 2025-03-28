Российские военнослужащие освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что вытеснить врага с этой территории удалось благодаря сплоченным действиям подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что российские военные нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по инфраструктуре военных аэродромов, учебным центрам ВСУ, пунктам управления украинской военной техники и не только.

Также ВС РФ поразили места дислокации западных наемников, воюющих в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в составе ВСУ.

Ранее Министерство обороны РФ также сообщило об освобождении населенного пункта Гоголевка в Курской области. В операции по вытеснению противника участвовали военнослужащие группировки «Север» ВС РФ.