Российские военные освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
ВС РФ освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
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Российские военнослужащие освободили населенные пункты Николаевка и Серебрянка в ДНР, сообщило Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, в освободительной операции в Николаевке принимали участие бойцы группировки войск «Центр». Вытеснением вражеских войск из Серебрянки занимались военнослужащие подразделения «Юг».
Кроме того, говорится в сводке Минобороны РФ, за сутки российские военные сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS и 78 украинских беспилотников.
По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Юг» также нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Славянска в ДНР. Потери врага в зоне работы этой группировки составили более 800 военных за сутки.
Отмечается, что в северо-западной части Черного моря морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР.