Российские военнослужащие освободили населенные пункты Николаевка и Серебрянка в ДНР, сообщило Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, в освободительной операции в Николаевке принимали участие бойцы группировки войск «Центр». Вытеснением вражеских войск из Серебрянки занимались военнослужащие подразделения «Юг».

Кроме того, говорится в сводке Минобороны РФ, за сутки российские военные сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS и 78 украинских беспилотников.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Юг» также нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Славянска в ДНР. Потери врага в зоне работы этой группировки составили более 800 военных за сутки.

Отмечается, что в северо-западной части Черного моря морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР.