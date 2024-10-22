Министерство обороны РФ сообщило об освобождении российскими военными населенного пункта Новосадовое, расположенного в ДНР.

По данным оборонного ведомства, в операции по вытеснению ВСУ из населенного пункта участвовали подразделения группировки войск «Запад».

Таже, говорится в сводке Минобороны РФ, группировка войск «Юг» за сутки отразила две контратаки ВСУ, в связи с чем противник потерял до 900 военных.

Кроме того, группировка «Центр» за прошедшие сутки добилась успехов, нанеся поражение четырем бригадам противника и отразив девять контратак. Потери украинских сил составили до 430 бойцов. Российские войска за аналогичный период поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Запорожье.