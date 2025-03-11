Российские военнослужащие продолжают активные боевые действия в окрестностях Суджи в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Алаудинова, российская армия практически со всех сторон окружила оккупированный ВСУ город. Военачальник сообщил, что почти все окрестности Суджи зачищены от противника. Российским военным удалось освободить лесопосадки и близлежащие населенные пункты, а также отрезать логистические маршруты украинских сил.

Тем не менее в Курской области остаются несколько населенных пунктов, которые еще не были освобождены полностью. Ситуация продолжает оставаться напряженной, и российская армия планомерно выдавливает противника из области.

ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа 2024 года, однако их продвижение вглубь российской территории удалось остановить. С тех пор на этом участке фронта украинские силы понесли значительные потери, которые, по информации Министерства обороны РФ, превышают 66 тыс. военнослужащих и 300 танков.

Ранее сообщалось, что ВС РФ по итогам операции с газовой трубой освободили промзону Суджи.