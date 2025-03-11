Российским подразделениям удалось очистить от украинских военнослужащих промышленную зону в Судже. Это стало возможным из-за выхода в тыл ВСУ с помощью газовой трубы. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от бойцов Добровольческого корпуса. По ней добровольцы совместно с десантниками и мотострелками совершили обходной маневр в Курской области. Они также использовали газовую магистраль и подземный ход, за счет чего им удалось добиться успеха.

«Освобождена промышленная зона в Судже, бои ведутся в частном секторе», — указали журналистам.

В этом наступлении в Судже принимают участие порядка 800 российских военнослужащих. Командование стремится поддержать этот прорыв, и отправляет на подмогу бойцам бронетехнику. Украинские войска вынуждены отступать к селу Заолешенка, по направлению к международному пограничному пропускному пункту «Суджа». Российские части сейчас ведут наступление сразу с нескольких направлений.

Ранее появились сообщения, что российским бойцам удалось засечь группу военных противника, которые пытались сбежать из Суджи, бросив свои позиции. Неприятель укрылся в здании, после чего по объекту был нанесен удар беспилотником. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв, который уничтожил вражеских солдат.