Российские военные показали новое устройство, которое использует ВСУ в дронах

По словам Сосонного, данная «разработка» представляет собой самодельное взрывное устройство (СВУ), которое прячут в FPV-дроны.

Он отметил, что СВУ начиняются пластидом. При взрыве дрона металлические части устройства разлетаются. Сосонный подчеркнул, что каждый из сотни зубцов представляет собой поражающий элемент.

Заполучить один из образцов такого устройства удалось случайно, рассказал Сосонный. По его словам, это произошло, когда украинский дрон запутался в ветвях и не взорвался.

FPV-дроны представляют собой беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые управляются через очки оператором. Боевой расчет FPV-дрона в составе оператора и его помощника выдвигается в указанный район, где проводит подготовку и запуск БПЛА.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец выразил мнение, что украинская армия старается уберечь танк Challenger от уничтожения.